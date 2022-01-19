Мошенничество

Двое жителей Ингушетии получали пенсии за умерших мать и отца

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Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий приняли явку с повинной у гражданина, сознавшегося в том, что в период с февраля по ноябрь 2021 года он незаконно получал пенсионные выплаты на имя своей матери, умершей в феврале минувшего года.

Всего, таким образом, мужчина получил около 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Также принята явка с повинной у другого гражданина, сознавшегося в том, что в период с августа 2020 года по ноябрь 2021 года он незаконно получал пенсию своего скончавшегося отца. Он незаконно получил около 600 тысяч рублей.

В действиях упомянутых граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Напомним, с 1 января этого года вступили в силу утвержденные Минтрудом России новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением.

В частности, по новым правилам, предусмотрена выдача территориальным органом Пенсионного фонда России по запросу нотариуса справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Основанием для этого станет их заявление.

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