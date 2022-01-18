Кража

Двое жителей Ингушетии получили условный срок за кражу денег из газозаправочной станции

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Двое 21-летних жителей Сунженского района Ингушетии получили условный срок за кражу денег из газозаправочной станции, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что злоумышленники в масках из футболок 7 октября прошлого года, в ночное время суток, в сельском поселении Троицкое проникли в помещение кассы газозаправочной станции «Мир центр», где совершили кражу денежных средств в размере 23 тыс. 600 рублей.

После совершения преступления они скрылись с места происшествия, а похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению.

Приговором Сунженского районного суда, молодые люди признаны виновными в инкриминируемом деянии и им с учетом возмещения потерпевшему материального ущерба назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год каждому.

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