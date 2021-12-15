Следком

Двое жителей Ингушетии попали под следствие за подготовку взрыва в зданиях силовых структур

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Региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении двоих 17—летних жителей республики по подозрению в приготовлении взрыва на территории административных зданий в городе Сунжа, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, являясь участниками международной террористической организации «Исламское государство», которая в соответствии с решением Верховного Суда России признана террористической, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами», — сказал представитель СУ СКР.

По его словам, фигуранты решили совершить подрыв административных зданий управления вневедомственной охраны войск национально гвардии России и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции в Сунже

Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, ввиду их задержания сотрудниками правоохранительных органов.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Им инкриминируют ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст.205 УК (приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору).

Ранее источник газеты «Ингушетия» сообщал, что правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что участники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» задумали совершить теракт. Подозреваемые планировали подрыв территории административных зданий управления вневедомственной охраны и ППС в Сунже.

С этой целью не позднее 31 августа 2021 года они приобрели компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Из этих компонентов возможно изготовление СВУ кругового или направленного действия с готовыми поражающими элементами и массой заряда 0,875 кг в тротиловом эквиваленте.

Эти предметы были изъяты 31 августа сотрудниками ЦПЭ и ФСБ при их задержании.

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