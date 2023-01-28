Наркотики

Двое жителей Ингушетии пытались провезти в республику героин, спрятанный в телевизоре

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Перед судом предстанут двое жителей республики за попытку провезти наркотики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июне прошлого один из них вылетел в Москву, где приобрел героин — около 90 граммов, спрятанный за задней панелью телевизора марки «Skyline LED», который он отправил в республику на маршрутном автобусе «Москва-Назрань».

Забрать телевизор подельнику не удалось, поскольку наркотики были обнаружены и изъяты правоохранителями.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

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