Двое жителей Ингушетии пытались провезти в республику героин, спрятанный в телевизоре

В июне прошлого один из них вылетел в Москву, где приобрел героин — около 90 граммов, спрятанный за задней панелью телевизора марки «Skyline LED», который он отправил в республику на маршрутном автобусе «Москва-Назрань».

Забрать телевизор подельнику не удалось, поскольку наркотики были обнаружены и изъяты правоохранителями.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.