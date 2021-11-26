Росгвардия

Двое жителей Ингушетии задержаны за незаконную рубку деревьев ценных пород

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Двое жителей Ингушетии задержаны за незаконную рубку деревьев ценных пород, сообщает пресс-служба управления национальной гвардии по республике.

Сотрудники СОБР «Эрзи» оказали содействие коллегам из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД, в проведении операции «Лес», говорится в релизе.

Задержанные в Сунженском районе региона правонарушители переданы правоохранителям для проведения дальнейших проверок. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК России.

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