Двое жителей Ингушетии задержаны за незаконную рубку деревьев ценных пород

Сотрудники СОБР «Эрзи» оказали содействие коллегам из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД, в проведении операции «Лес», говорится в релизе.

Задержанные в Сунженском районе региона правонарушители переданы правоохранителям для проведения дальнейших проверок. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 260 УК России.