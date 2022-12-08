Двоих пострадавших в результате пожара в ТЦ Ингушетии госпитализировали в ожоговый центр Краснодара

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Пострадавших в результате пожара в торговом центре «Таргим» в городе Назрани Ингушетии госпитализировали в ожоговый центр Краснодара.

«Двое взрослых с ожогами первой и второй степени тяжести на машине медицины катастроф перевезли в ожоговый центр города Краснодара», — сообщил министр здравоохранения региона Магомедбашир Балаев.

Сообщается, что в результате взрыва пострадало 4 человека, один из которых маленький ребенок. Для дальнейшего лечения малыш в удовлетворительном состоянии переведен в Детскую республиканскую клиническую больницу.

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