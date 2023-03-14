Мошенничество

Двоих жителей Ингушетии мошенники лишили более 150 тыс. рублей

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Два жителя региона стали очередными жертвами дистанционных мошенников, они потеряли более 150 тыс. рублей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

На аккаунт в мессенджере «WhatsАpp» жителю Сунжи скинули две ссылки на подачу заявки на работу и попросили сообщить номер лицевого счета для получения 20% от продажи товара. Неизвестный скинул гражданину ссылку о его регистрации на «Али Экспресс». Мужчина зарегистрировался, затем внес более 134 тыс. рублей, для получения процентов от этой суммы.

Далее неизвестный попросил его перевести еще 102 тыс. рублей, но заподозрив неладное горожанин отказался и попросил вернуть ранее отправленные ими денежные средства, после чего его заблокировали и удалили с сайта.

Еще один житель города хотел купить «Айфон 11» по объявлению и перевел на указанный ему номер телефона 26 тыс. 500 рублей, затем его заблокировали.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России, проводятся проверки.

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