Наркотики

Двух человек с наркотиками и оружием поймали в Ингушетии

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, двое участников которой подозреваются в незаконном обороте наркотиков, оружия и боеприпасов в СКФО, а также в Подмосковье, сообщает пресс-служба республиканского МВД во вторник.

«По версии правоохранителей, житель Назрановского района Ингушетии наладил каналы поставки запрещённых веществ и опасных предметов. В свой криминальный бизнес он вовлёк знакомого москвича. Приятель приезжал домой к предполагаемому лидеру за нелегальным товаром, забирал его, а после реализовывал в Московской области», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сам же организатор осуществлял сбыт запрещённых предметов и веществ в родном регионе.

Во время досмотра задержанных и по местам их проживания стражи правопорядка изъяли более 285 г героина, боевой пистолет, переделанный кустарным способом из сигнального, и четыре пригодных к стрельбе патрона.

Следователи ГУ МВД России по СКФО в отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. Мужчины помещены в ИВС.

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