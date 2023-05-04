Двух девушек похитили в Ингушетии для женитьбы

«Два случая умыкания невест зафиксированы в Ингушетии. 28-летнюю жительницу Назрани, предположительно, похитил молодой человек 1992 г. р. из Насыр-Кортского округа. Девушку стражи правопорядка и представители тейпа нашли быстро и передали родителям», — сказал собеседник издания.

Подобный инцидент произошел и в столице республике Магасе. По заявлению матери, проживающей в Назрани, правоохранительные органы начали поиски 19-летней девушки и предполагаемого похитителя из Малгобека. Местонахождение пары устанавливается.

В ноябре 2013 года представители общественности, духовенства и власти Ингушетии по итогам конференции в Магасе приняли совместное решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, на 200 тыс. рублей. Также штрафом в размере 100 тыс. рублей наказывать пособников женихов и тех, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родственниками.