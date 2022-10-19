Двух иностранцев-наркокурьеров будут судить в Ингушетии

По версии следствия, обвиняемые в декабре 2021 года в городе Мытищи Московской области в составе организованной преступной группы бесконтактным способом для последующей реализации получили наркотическое средство «героин» массой около 3 кг, которое они перевезли на автобусе в республику.

Приехав в регион, в арендованной квартире они расфасовали часть наркотиков в 242 отдельных свертка, после чего 18 из них успели разместить в тайниках на территории городов Магаса и Назрани. При этом координаты с указанием местонахождения «закладок» через сообщения они направляли организатору группы.

Довести свой преступный умысел до конца наркокурьеры не смогли, так как 1 января текущего года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Магасский районный суд.

В отношении других соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.