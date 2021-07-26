Двухсотлетняя груша в горах Ингушетии попала в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны

«Груша обыкновенная произрастает в Джейрахском районе в окрестностях высокогорного села Ляжги близ башенного комплекса Гаркхи. Уникальному памятнику природы присвоен номер 400 и выдан сертификат», — сказал представитель ведомства.

По его словам, решение принято на заседании сертификационной комиссии в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».

Этому предшествовало полное диагностическое обследование исторического природного памятника экспертами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». В результате обследования возраст раритета составляет 208 лет (по данным 2018 года), высота — 10 м., диаметр ствола на высоте 1,3 м.

Груша является «живым» свидетелем исторической жизни ингушского народа и заслуживает такое же бережное отношение, как и памятники архитектуры расположенные в высокогорной Ингушетии, считают в Минприроды.