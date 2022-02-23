Двум жителя Ингушетии грозит штраф в полмиллиона за взятку в 20 тыс. рублей

«Сотрудники УЭБиПК МВД по республике установили факт неоднократных попыток двух жителей республики дать сотруднику полиции взятку в размере по 20 тысяч рублей, чтобы в отношении них не составляли административных протоколов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях правонарушителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК России (приготовление к преступлению и дача взятки)

Дача взятки должностному лицу в рамках статьи 291 УК наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.