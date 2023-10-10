Наркотики

Двум жителям Ингушетии грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт героина и рецептурных лекарств

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Двух жителей региона обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Фигурантам в рамках инкриминируемой статьи грозит до 20 лет заключения, сообщили газете «Ингушетия» во вторник, 10 октября, в правоохранительных органах.

«В Малгобеке остановлен автомобиль, в котором обнаружены наркотические средства: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин массой 101,71 г. и 31,59 г. мефедрона (4-матилметкатион)», — рассказал собеседник.

По его словам, в действиях мужчин усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Отмечается, что в отношении фигурантов составлены материалы по части 1 статье 6.9 КоАП РФ.

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