Пожар

Дым от горения мусора накрыл несколько улиц Назрани

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В Назрани по улице Московская произошло возгорание бытового мусора. Дым от горения заполнил несколько близлежащих улиц, сообщили в МЧС региона.

«По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных расчетов было установлено, что горит бытовой мусор. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. В результате пожара жертв и пострадавших нет», — сказал собеседник.

По его словам, на тушение пожара привлекались силы и средства МЧС в количестве 5 человек и 1 единица техники.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике: 8 (8734) 55-99-99.

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