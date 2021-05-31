Дым от горения мусора накрыл несколько улиц Назрани

«По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных расчетов было установлено, что горит бытовой мусор. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. В результате пожара жертв и пострадавших нет», — сказал собеседник.

По его словам, на тушение пожара привлекались силы и средства МЧС в количестве 5 человек и 1 единица техники.

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