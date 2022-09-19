Дзюдо

Дюжину медалей различного достоинства завоевали ингушские дзюдоисты на турнире в Ставропольском крае

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Юные дзюдоисты из Ингушетии успешно выступили на закрытом турнире на призы спортивного клуба «Чемпион» в Пятигорске. Об этом нашей газете сообщил один из наставников спортсменов Мурад Богатырев.

По информации тренера, победителями турнира стали Якуб Албогачиев (20 кг), Абдул-Рахим Гамурзиев (26 кг), Али Гамурзиев (26 кг) и Ахмед Гамурзиев (32 кг). Серебряных медалей удостоились Ахмед Гамурзиев (23 кг) и Мухаммад Гамур (32 кг). Бронзовые награды достались Заиду Озиеву (26 кг), Мухаммаду Картоеву (29 кг), Адаму Озиеву (32 кг), Мухаммаду Евлоеву (35 кг), Мансуру Эсмурзиеву (42 кг) и Исмаилу Озиеву (свыше 42 кг). Тренируются юные дзюдоисты в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево. Их наставниками являются Мурад Богатырев и Зураб Озиев.

Отметим, что закрытый турнир по дзюдо проходил в столице СКФО накануне. В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2011-2012 годов рождения, а также юноши 2013, 2014 и 2015 годов рождения.

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