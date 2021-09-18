Выборы

Джабраил Боков: «Безразличием к выборам мы собственноручно создаем себе проблемы»

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Член Общественной палаты Ингушетии и регионального правления «Союза ветеранов Афганистана» Джабраил Боков выразил уверенность, что многие проблемы в нашей жизни рождены безразличием к процедуре голосования.

— Можно сколько угодно говорить, что итоги разных плебисцитов предсказуемы, что за нас, дескать, все уже решили — делится он мнением с газетой «Ингушетия».

— Однако, именно, такое мировоззрение и является питательной средой для тех, кто реально вмешивается в наши выборы из вне, пытается раскачать ситуацию, ударить по стабильности, подточить государственные устои. Если вы посчитаете что ваш голос ничего не значит, другой, третий, то какую демократию мы тогда получим? Выборы — единственная возможность определить подлинную воли народа, последовательно развивать гражданское общество и правовое государство.

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