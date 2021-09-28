Джабраил Махлоев, ректор Сунженского исламского института, о государственной важности участия во Всероссийской переписи населения

— Перепись населения — это дело государственной важности. И мы не раз подчёркивали, как в преддверии переписи 2010 года, так и сейчас, что полученные в ходе переписи данные никак не противоречат основам ислама, они лишь способствуют осознанию проблем и потребностей населения всей России и, в частности, нашей республики, чтоб определиться с перспективами развития на будущее. Эти результаты необходимы органам власти, а направлены на решение наших с вами интересов.

Опросные листы также не содержат никаких вопросов, которые могли бы смутить верующих. Не думаю, что есть противники переписи по религиозным понятиям среди нашего населения, а если есть, то скорее речь идёт об обычном традиционном недоверии к власти или равнодушии к тому, что у нас происходит в стране.

Но надо сказать, что они заблуждаются. Мы живём в правовом государстве, и перепись входит в структуру этой системы. И насколько мне известно, в опросник не входит вопрос о религиозной принадлежности, чтобы не отпугнуть людей. Так что призываю всех жителей республики участвовать в переписи наряду со всеми гражданами нашей страны.