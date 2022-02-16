Депортация

Джейрахским школьникам рассказали о депортации ингушского народа 1944 года

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Работники Дома культуры сельского поселения Джейрах провели в СОШ-ДС имени И. С. Льянова беседу «День тот в народной памяти живёт», посвященную 78-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию.

Школьникам рассказали, что 23 февраля 1944 года случилась одна из самых трагических страниц в истории ингушского народа — массовая депортация ингушей. На рассвете в ингушские дома стали ломиться вооруженные солдаты и офицеры. Они грубыми окриками и прикладами поднимали с постелей детей, женщин, стариков и выводили всех на улицу. При малейшем сопротивлении открывали огонь. Офицеры объявили горцам, что все они изменники Родины и поэтому их выселяются в Сибирь. Товарные вагоны, в которые загоняли людей, совершено не были приспособлены для перевозки пассажиров — без сидений, без тепла. Вагоны набивались битком, тут же со скрежетом наглухо закрывались двери. 180 эшелонов под покровом ночи потянулись по железной дороге на восток.

Тем временем в покинутых горцами домах шел массовый грабеж. Вывозилось все: ковры, кинжалы, одежда, драгоценности, книги — все, что люди наживали поколениями. Вслед за физической расправой началось истребление культурных и исторических памятников. Документы, книги свозились на площадь у Дворца пионеров в г. Грозном и сжигались. Уничтожались редкие рукописи, архивы, записи фольклорных текстов, любая литература и периодические издания с упоминаниями ингушей. Ингуши были вычеркнуты из списка народов СССР, и власть делала все для того, чтобы стереть память о них.

Рассказ сопровождался показом документальных кадров.

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