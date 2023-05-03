Джейрахско-Ассинский музей-заповедник принимает заявки на конкурс «Горная Ингушетия глазами детей»

Чтобы принять участие в конкурсе, детям необходимо подготовить рисунок, стихотворение или легенду, посвящённые горной Ингушетии. Приём работ начался 1 апреля и продлится до 20 мая текущего года включительно.

Участниками творческого конкурса «Горная Ингушетия глазами детей» могут стать дети в возрасте от 6 до 16 лет. Конкурс проходит в трех номинациях: лучший детский рисунок про горную Ингушетию; лучшее детское стихотворение про горную Ингушетию или про ингушские башни; лучшая легенда о происхождении башенных комплексов (горных поселений).

Как сообщили в музее-заповеднике, итоги конкурса будут подведены 25 мая. Из поступивших на конкурс работ комиссией будут отобраны лучшие. Фотографии конкурсных работ разместят на интернет-ресурсах учреждения. Победителей конкурса определит комиссия музея-заповедника в преддверии дня образования Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, который отмечается 2 июня.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами первой, второй, третьей степени и ценными призами, а все остальные участники конкурса, не являющиеся призерами и победителями, получат сертификаты участника.

Напомним, рисунок, стихотворение или легенду о происхождении башенного комплекса (горного поселения) для участия в конкурсе необходимо направить с краткой биографической справкой (ФИО, возраст ребенка, данные о школе, контактный телефон) на электронную почту заповедника zapovednik13@mail. ru с пометкой «детский конкурс».

Контактный телефон: 8(928)792-56-02 Оздоева Альбина. Подробнее в положении на официальном сайте учреждения.