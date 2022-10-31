Дзюдоист Ахмед Гамурзиев оказался в числе медалистов Кубка вызова РФСО «Локомотив»

По информации наставника, его подопечный завоевал бронзовую награду в категории до 34 кг. Тренируется Ахмед Гамурзиев в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что VIII Кубок вызова РФСО «Локомотив» по дзюдо среди младших юношей и девочек до 15 лет проходил в столице Кабардино-Балкарии с 28 по 30 октября. На татами универсального спортивного комплекса «Гладиатор» первенство оспаривали более 1000 юных дзюдоистов и представительниц прекрасной половины человечества почти из всех регионов России, а также стран СНГ.