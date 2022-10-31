Дзюдо

Дзюдоист Ахмед Гамурзиев оказался в числе медалистов Кубка вызова РФСО «Локомотив»

0

Юный дзюдоист из Ингушетии Ахмед Гамурзиев стал призером проходившего накануне в Нальчике VIII Кубка вызова РФСО «Локомотив», сообщил нашей газете тренер спортсмена Мурад Богатырев.

По информации наставника, его подопечный завоевал бронзовую награду в категории до 34 кг. Тренируется Ахмед Гамурзиев в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Отметим, что VIII Кубок вызова РФСО «Локомотив» по дзюдо среди младших юношей и девочек до 15 лет проходил в столице Кабардино-Балкарии с 28 по 30 октября. На татами универсального спортивного комплекса «Гладиатор» первенство оспаривали более 1000 юных дзюдоистов и представительниц прекрасной половины человечества почти из всех регионов России, а также стран СНГ.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Ахмед Богатырев занял первое место на международных соревнованиях по кикбоксингу
Музей ИЗО Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
Артистка из Ингушетии стала лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2022»
На сходе в Кантышево Ингушетии выработают меры по безопасному обращению с отходами
Школьник из Ингушетии выиграл миллион рублей
В селе Нестеровское Ингушетии провели мероприятие, приуроченное к годовщине трагических событий осени 1992 года
В Карабулаке Ингушетии прошла благотворительная акция в память о жертвах осени 1992 года
Мурад Евлоев стал победителем международного турнира по вольной борьбе в Дагестане
Волна политического террора XX века переломала судьбы миллионов советских граждан — Калиматов
Глава Ингушетии обратился к жителям республики в связи с 30-летием конфликта осени 1992 года
Глава Ингушетии посетил субботнюю сельхозярмарку в Малгобеке

Главное

Яндекс.Метрика

 