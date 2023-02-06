Дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ, стал вторым на международном турнире

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Костоев выступал в столице Франции в весовой категории до 100 кг.

Отмечается, что в первой схватке Джафар одержал победу над представителем Германии Дарио Гарсией. Вторая схватка — победа над представителем Грузии, серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы Варламом Липартелиани. Далее — победа над представителем Венгрии Вегом Жомбором.

За выход в полуфинал ингушский спортсмен одолел представителя Азербайджана, призёра чемпионата мира прошлого года Зелима Коцоева.

За выход в финал Костоев поборол представителя Канады неоднократного чемпиона Панамерики Эль-Нахаса Шейди. В финале Джафар, к сожалению, уступил представителю Нидерландов, второму номеру мирового рейтинга Коррелу.