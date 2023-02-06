Дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ, стал вторым на международном турнире
Ингушский дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ, стал серебряным призёром рейтингового международного турнира серии «Большой шлем» Paris Grand Slam 2023.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Костоев выступал в столице Франции в весовой категории до 100 кг.
Отмечается, что в первой схватке Джафар одержал победу над представителем Германии Дарио Гарсией. Вторая схватка — победа над представителем Грузии, серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы Варламом Липартелиани. Далее — победа над представителем Венгрии Вегом Жомбором.
За выход в полуфинал ингушский спортсмен одолел представителя Азербайджана, призёра чемпионата мира прошлого года Зелима Коцоева.
За выход в финал Костоев поборол представителя Канады неоднократного чемпиона Панамерики Эль-Нахаса Шейди. В финале Джафар, к сожалению, уступил представителю Нидерландов, второму номеру мирового рейтинга Коррелу.