Дзюдо

Дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ, стал вторым на международном турнире

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Джафар Костоев

Ингушский дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за сборную ОАЭ, стал серебряным призёром рейтингового международного турнира серии «Большой шлем» Paris Grand Slam 2023.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Костоев выступал в столице Франции в весовой категории до 100 кг.

Отмечается, что в первой схватке Джафар одержал победу над представителем Германии Дарио Гарсией. Вторая схватка — победа над представителем Грузии, серебряным призёром Олимпийских игр, чемпионом мира и Европы Варламом Липартелиани. Далее — победа над представителем Венгрии Вегом Жомбором.

За выход в полуфинал ингушский спортсмен одолел представителя Азербайджана, призёра чемпионата мира прошлого года Зелима Коцоева.

За выход в финал Костоев поборол представителя Канады неоднократного чемпиона Панамерики Эль-Нахаса Шейди. В финале Джафар, к сожалению, уступил представителю Нидерландов, второму номеру мирового рейтинга Коррелу.

 

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