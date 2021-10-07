Дзюдоист Мухаммад Талдиев поставил очередной личный рекорд

Как рассказал в интервью нашей газете отец юного чемпиона, Адам Талдиев, невероятные результаты Мухаммад показал на Всероссийском турнире «Российская лига дзюдо», который проходил в подмосковном Раменском.

«Мухаммад боролся в двух возрастных группах — до 13 лет и до 15 лет, и в четырех весовых категориях», — сказал собеседник нашего издания.

По информации Талдиева, его сын выступил в категориях до 50 и 55 кг среди спортсменов до 15 лет, а также в возрастной группе до 13 лет в весах до 55 кг и 60 кг. Стоит отметить, что собственный вес юного рекордсмена составляет всего 49 кг.

Помимо Мухаммада Талдиева серебряной награды турнира удостоился еще один воспитанник клуба «Адамас спорт» — Хаджимурад Галаев.

Отметим, что Всероссийский турнир «Российская лига дзюдо» в этом году проводился уже в пятый раз. Эти престижные соревнования традиционно собрали сотни сильнейших дзюдоистов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Липецка, Ярославля, Костромы, Воронежа, Ингушетии и других регионов России. Они разыграли порядка двух десятков комплектов наград.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет спортсменов и тренерский состав клуба с успешным выступлением и желает им новых спортивных достижений и больших успехов.