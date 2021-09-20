Дзюдоист Рахим Хамхоев стал победителем международного турнира в Сербии

По информации тренера, на пути к высшей ступени пьедестала почета его подопечный иппоном одолел трех соперников в весовой категории до 42 кг, а в финальном поединке в «голден скоре», заработав оценку ваза-ари, одержал победу над представителем Эстонии.

Напомним, что всего несколько дней назад Рахим Хамхоев стал победителем Всемирных школьных спортивных игр для спортсменов не старше 15 лет в Белграде. В них принимали участие в общей сложности 2,5 тысячи юных атлетов из 43 стран мира.

Отметим, что международный турнир-мемориал известного дзюдоиста Радомира Ковачевича проходит в Белграде уже в пятый раз. В этом году в нем приняли участие 50 команд из Сербии, России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Эстонии и других стран.