Дзюдо

Дзюдоист Рахим Хамхоев стал победителем международного турнира в Сербии

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Ингушский дзюдоист Рахим Хамхоев стал чемпионом проходившего в Сербии международного турнира памяти Радомира Ковачевича, сообщил корреспонденту нашей газеты наставник юного спортсмена Сулейман Цечоев.

По информации тренера, на пути к высшей ступени пьедестала почета его подопечный иппоном одолел трех соперников в весовой категории до 42 кг, а в финальном поединке в «голден скоре», заработав оценку ваза-ари, одержал победу над представителем Эстонии.

Напомним, что всего несколько дней назад Рахим Хамхоев стал победителем Всемирных школьных спортивных игр для спортсменов не старше 15 лет в Белграде. В них принимали участие в общей сложности 2,5 тысячи юных атлетов из 43 стран мира.

Отметим, что международный турнир-мемориал известного дзюдоиста Радомира Ковачевича проходит в Белграде уже в пятый раз. В этом году в нем приняли участие 50 команд из Сербии, России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Эстонии и других стран.

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