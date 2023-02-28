Дзюдо

Дзюдоисты из Малгобекского района успешно выступили на турнире «Кубок СК «Нальчик»

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Юные дзюдоисты из спортшколы сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района имени заслуженного тренера России Кюри Аксагова завоевали шесть медалей на межрегиональном турнире «Кубок СК «Нальчик».

Соревнования в универсальном спортивном комплексе «Нальчик» собрали спортсменов 2009-2010, 2011-2012 годов рождения из разных регионов России: Краснодарского края,

Ростовской области, Москвы, Адыгеи, КЧР, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», первые места заняли Абдуллах Султыгов, Магомед Даскиев. Серебро завоевал Мухаммад Гетагазов. Третьими стали Рахим Берсингов, Мухаммад Евлоев, Исмаил Кортоев.

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