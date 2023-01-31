ЕДДС Назрановского района Ингушетии обработала около 2 тыс. вызовов в 2022 году
В прошлом году единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района обработала 1733 вызова.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в основном граждане обращались по поводу отключений воды и света.
За истекший период января текущего года службой принято 144 обращения. Телефон работает круглосуточно. Единый номер вызова экстренных оперативных служб — «112».
Напомним, ЕДДС создана для того, чтобы собирать и обрабатывать звонки от граждан и организаций о происшествиях и ЧС.