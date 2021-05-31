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«Единая Россия» добилась отмены закупки дорогостоящего автомобиля

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Ингушское региональное отделение партии «Единая Россия» добилась отмены покупки в лизинг иномарки стоимостью 4,3 млн руб. Управлением капитального строительства республики, сообщили газете «Ингушетия» руководитель регионального исполнительного комитета единороссов Зайт Орцханов.

«Посоветовались с коллегами и руководством предприятия, взвесили все аргументы насчет столь дорогой закупки и пришли к совместному решению — приобретать машину за такую цену будет неправильно. В республике много других первоочередных задач и проблем, волнующих людей, на которые можно потратить такие средства», — пояснил Орцханов.

Отметим, что электронный аукцион в настоящее время признан несостоявшимся. Руководство предприятия согласилось, что в будущем можно приобрести другую машину по более скромной цене.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ГУП «УКС РИ» проводит закупку дорогостоящего автомобиля марки Genesis G80 II стоимостью 4 307 374 млн. рублей, за счет личных средств организации.

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