«Единая Россия» добилась отмены закупки дорогостоящего автомобиля

«Посоветовались с коллегами и руководством предприятия, взвесили все аргументы насчет столь дорогой закупки и пришли к совместному решению — приобретать машину за такую цену будет неправильно. В республике много других первоочередных задач и проблем, волнующих людей, на которые можно потратить такие средства», — пояснил Орцханов.

Отметим, что электронный аукцион в настоящее время признан несостоявшимся. Руководство предприятия согласилось, что в будущем можно приобрести другую машину по более скромной цене.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ГУП «УКС РИ» проводит закупку дорогостоящего автомобиля марки Genesis G80 II стоимостью 4 307 374 млн. рублей, за счет личных средств организации.