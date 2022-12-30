«Единая Россия»

«Единая Россия» объявила конкурс «Лучший зимний двор России»

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«Единая Россия» объявила конкурс «Лучший зимний двор России», заявку на участие в нём можно подать до 28 февраля 2023 года.

Принять участие в конкурсе очень просто, достаточно подать заявку с приложением эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs. er. ru.

Конкурс направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды. В нём может принять участие любой гражданин России.

Представлены следующие номинации: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура», «Лучшее зимнее оформление двора».

С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри рассмотрит заявки и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки.

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