«Единая Россия» организовала в Ингушетии очередной турнир по мини-футболу

«В турнире участвовало более 150 юных спортсменов юного возраста. За призовые места боролись 14 детских команд со всех уголков республики», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального отделения партии.

Первое место заняла команда 20-ой малгобекской школы, второе место у юных футболистов из сельского поселения Инарки, третье место у ребят из Нового Реданта Команды, занявшие первые три места, получили денежные призы, кубки, грамоты и медали.