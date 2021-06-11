«Единая Россия» организовала в Ингушетии очередной турнир по мини-футболу
В Малгобеке прошел детский футбольный турнир, посвященный Дню России. Соревнования организовало Ингушское региональное отделение партии «Единая Россия».
«В турнире участвовало более 150 юных спортсменов юного возраста. За призовые места боролись 14 детских команд со всех уголков республики», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального отделения партии.
Первое место заняла команда 20-ой малгобекской школы, второе место у юных футболистов из сельского поселения Инарки, третье место у ребят из Нового Реданта Команды, занявшие первые три места, получили денежные призы, кубки, грамоты и медали.