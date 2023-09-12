«Единая Россия» получила почти 80% мандатов на выборах в органы местного самоуправления в Ингушетии

Как сообщил «Ингушетии» начальник организационно-правового отдела избиркома региона Муса Горчханов, в муниципальных выборах, прошедших в минувшее воскресенье, приняло участие 188 тыс. 790 человек или 77,7% от общего количества избирателей.

«По предварительным данным партия «Единая Россия» получает 370 мандатов из 485, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 50, КПРФ — 22, ЛДПР — 8, самовыдвиженцы — 35», — сказал Муса Горчханов.

Он подтвердил информацию общественников и аппарата уполномоченного по правам человека в республике о том, что нарушений в ходе голосования не выявлено. «Жалоб не было», — подчеркнул представитель избирательной комиссии.

Напомним, что кандидатами в депутаты на муниципальных выборах в Ингушетии было выдвинуто 1056 человек.