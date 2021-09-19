Выборы

"Единая Россия" с большим отрывом лидирует на парламентских выборах в Ингушетии

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"Единая Россия" набрала 73,59% голосов по итогам обработки 2,92%% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Народного Собрания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦИК РФ.

На втором месте — КПРФ с 11,96%, затем «Справедливая Россия» — 7,46%.
Далее следует партия ЛДПР — 4,28%.
Общее количество избирателей в Ингушетии 234 тыс. 870.

 

По данным Избиркома республики, для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий.

По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделений партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В Ингушетии 17-19 сентября работали 137 участковых избирательных комиссий.

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