ЖКХ

Единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ запущена в Ингушетии

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В Ингушетии запущена и функционирует единая система мониторинга инцидента и аварий на объектах ЖКХ, которой фиксируются неполадки в системах водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, газоснабжения и эксплуатации жилья. Занесение указанных сведений помогут мониторить процесс ликвидации аварий, определять износ сетей и выделять объекты, которые подлежат ремонту или замене.

Об этом сообщил премьер-министр республики Владимир Сластенин на совещании в режиме видеосвязи под председательством министра энергетики России Николая Шульгинова.

Сластенин отметил, что в республике функционирует Единая диспетчерская дежурная служба (112), осуществляющая взаимодействие и информационный обмен с аварийными службами ресурсоснабжающих организаций на основании заключенных с ними соглашений.

Он подчеркнул, что в регионе полностью завершена подготовка к прохождению осенне-зимнего периода: муниципалитетами подготовлена снегоуборочная техника, котельные центрального теплоснабжения, заготовлена соляно-песчаная смесь. Параллельно ресурсоснабжающими организациями региона подготовлены линии газоснабжения и электроснабжения, обрублены деревьев вблизи ЛЭП.

Также свою деятельность осуществляют две территориально-сетевые организации: филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» и филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго», которым уже выданы паспорта готовности к работе в отопительный сезон.

Шульгинов обратил внимание на то, что, помимо выделения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий, со стороны руководства регионов должна проводиться работа в сфере тарифного регулирования, позволяющая сетевым организациям учитывать расходы, необходимые для поддержания объектов электросетевого хозяйства в нормативном техническом состоянии.

Глава Минэнерго добавил, что работа по восстановлению энергетической инфраструктуры и восстановлению энергоснабжения населения, социальных объектов и объектов ЖКХ должна продолжаться, с учетом складывающейся обстановки, в течение всего осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в Ингушетии отопительный сезон стартовал 15 октября. В пяти муниципальных образованиях республики находятся шесть котельных централизованного теплоснабжения, которые в общей сложности отапливают 54 МКД и 7 социальных объектов.

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