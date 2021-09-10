Единороссами в Госдуму внесен законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе профильного комитета по государственному строительству и законодательству.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Кроме Турчака, авторами проекта выступили глава комитета по государственному строительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Периодически возникают предложения даже о возвращении смертной казни. Поскольку, по мнению экспертов, пожизненное лишение свободы — наказание более жесткое, чем смертная казнь, предлагается распространить его на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенные повторно и при отягчающих обстоятельствах», — пояснил Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Поправки предлагается внести в статьи Уголовного кодекса РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст единороссы предлагают поднять до 18 лет, расширив тем самым возможность применения пожизненного срока к рецидивистам.