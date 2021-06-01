Единороссы более чем на 50% обновили список претендентов на депутатские мандаты в парламенте Ингушетии

Три первых возможных кандидата в депутаты Госдумы в списке «Единой России» — это вице-президент ЗАО «Олимп» Бекхан Абдулхамидович Барахоев (30 386 голосов), далее советник Главы Ингушетии, известный юрист Исса Магометович Костоев (26 510 голосов), затем Амир Алиханович Вышегуров (7693 голоса).

По ингушскому одномандатному округу безоговорочный лидер, возможный кандидат в депутаты Госдумы от республики — исполнительный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Муслим Барисович Татриев. За него отдано 26 тыс. 650 голосов.

Несколько неожиданным оказался список возможных кандидатов от «Единой России» в Народное собрание Ингушетии.

Отметим, что парламент республики состоит из 32 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Традиционно в последние годы более 20 мест (от 24 до 26) достается единороссам. На съезде партии, как сообщается, из 167 участников праймериз 60 человек, получившие наибольшее количество голосов избирателей, примут участие в предстоящих осенних выборах. То есть из 60 претендентов первые 20-25, возможно, станут депутатами Народного собрания Ингушетии.

Здесь расклад наиболее интересный, поскольку в числе первых (получивших большинство голосов в ходе праймериз) — новые лица, люди различных профессий. В частности, экс-министр внутренних дел Ингушетии (в 1993-1997 гг.) Мухарбек Магомедович Агиев на пятой позиции — получил 22 179 голосов избирателей, за ним ректор Исламского института в городе Сунжа Джабраил Яхьяевич Мухлоев — 21 820 голосов. На 13-й позиции (20 749 голосов) — старший тренер Центра спортивной подготовки Гилани Мухарбекович Калиматов, а на 15-м месте (20 690 голосов) — общественник, заместитель председателя правления благотворительного фонда «Тешам» Ахмед Баширович Костоев.

Медицинский брат Назрановской районной больницы Исрапил Муссаевич Чаниев набрал 19 295 голосов, он на 23-й позиции. А директор кредитного потребительского кооператива граждан «Гражданский кредит» Абукар Юсупович Дзортов с 18 191 голосом на 25-м месте.

Среди возможных претендентов на кресло народного избранника сын бывшего министра здравоохранения Ингушетии Тамерлана Горчханова — одной из первых невинных жертв военных действий в Чечне (погиб в декабре 1994 года). Беслан Тамерланович Горчханов (он на 18-й позиции, получив 20 631 голос) — заместитель главного врача Назрановской городской поликлиники.

По мнению представителей Ингушского регионального отделения «Единой России», состав представителей партии в парламенте республики значительно обновится. Среди возможных кандидатов люди известные (особенно молодежи) своей гражданской позицией, а также профессионалы в своем деле.