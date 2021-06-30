«Единая Россия»

Единороссы горсовета Магаса доложили заседанию о проделанной работе

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Депутаты фракции «Единая Россия» Магасского городского Совета депутатов отчитались об итогах работы за первое полугодие, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба городской администрации.

Заслушав отчет, глава города Усман Аушев отметил, что главной стратегической целью деятельности администрации г. Магас, а также городского Совета депутатов столицы, является достижение позитивных изменений во всех сферах жизнедеятельности города.

«Уверен, работая в тесном взаимодействии городским Советом депутатов и Счетной палатой г. Магас, нам удастся создать комфортные условия для горожан, добиться положительной динамики развития экономики, увеличить доходную часть бюджета и сохранить его социальную ориентированность», — подчеркнул он.

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