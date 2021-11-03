Поздравление

Единороссы Ингушетии чествовали юного рекордсмена Ибрагима Льянова

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Председатель Малгобекского районного совета Корейш Гулиев и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Хава Гагиева побывали в гостях у юного рекордсмена Ибрагима Льянова в сельском поселении Новый Редант.

Гости вручили юному атлету грамоту Малгобекского районного совета депутатов за выдающийся спортивный результат и ценный подарок — ЖК-телевизор.

Напомним, представитель спортивного клуба «Чингиз» Ибрагим Льянов стал новым рекордсменом. Отжавшись от пола 11111 раз, он установил мировой рекорд по отжиманию от пола.

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