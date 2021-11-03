Единороссы Ингушетии чествовали юного рекордсмена Ибрагима Льянова

Гости вручили юному атлету грамоту Малгобекского районного совета депутатов за выдающийся спортивный результат и ценный подарок — ЖК-телевизор.

Напомним, представитель спортивного клуба «Чингиз» Ибрагим Льянов стал новым рекордсменом. Отжавшись от пола 11111 раз, он установил мировой рекорд по отжиманию от пола.