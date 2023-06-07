«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии оценили ход строительства новой участковой больницы в Кантышево

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В рамках проекта «Партийный десант» депутаты и активисты «Единой России» проконтролировали выполнение Народной программы в сельском поселении Кантышево.

Секретарь местного отделения партии в Назрановском районе Магомед-Башир Муталиев совместно с главой села Магомедом Зурабовым, секретарем первичного отделения Кантышево Мурадом Чумаковым, депутатами от партии «Единая Россия» и исполнительным секретарем Адамом Муталиевым проверили ход строительных работ нового здания участковой больницы в сельском поселении Кантышево.

Как сообщили в региональном отделении партии, новое здание участковой больницы рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену. В четырехэтажном строении расположатся кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты для пациентов со всеми удобствами.

По словам подрядчика, в настоящее время работы завершены на 85%. Объект будет сдан в декабре 2023 года.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

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