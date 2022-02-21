Единороссы Ингушетии оказали помощь малоимущим семьям из сел Экажево, Гази-Юрт и Плиево
В Ингушетии по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» прошла благотворительная акция по поддержке малоимущих семей из сельских поселений Экажево, Гази-Юрт и Плиево Назрановского района, сообщает пресс-служба партии.
«Секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» Назрановского района Магомед-Башир Муталиев и исполнительный секретарь Местного отделения Партии Адам Муталиев передали продуктовые наборы первой необходимости малоимущим и многодетным семьям проживающим в сельских поселениях Экажево, Гази юрт и Плиево», — говорится в сообщении.
В состав продуктовых наборов, вошли мука, масло, сахар, чай, гречка, рис.
Акция была организована при поддержке руководителя фракции «Единая Россия» в Народном собрании республики Магомета Алисханова.