«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии оказали помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО

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Единороссы Ингушетии в очередной раз оказали помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО.

Так, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев совместно с начальником партийного строительства РИК Адамом Дахкильговым посетили семьи бойцов, проживающих в Назрановском районе. Отмечается, что активисты передали семьям продуктовые наборы из муки, сахара, растительного масла, чая и кондитерских изделий.

«Мы ставим в первую очередь перед собой задачу — окружить семьи мобилизованных заботой и вниманием. Всё, что в наших силах, будет направлено на их поддержку», — отметили в региональном отделении «ЕР».

 

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