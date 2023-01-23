Единороссы Ингушетии оказали помощь семьям военнослужащих, участвующих в СВО

Так, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев совместно с начальником партийного строительства РИК Адамом Дахкильговым посетили семьи бойцов, проживающих в Назрановском районе. Отмечается, что активисты передали семьям продуктовые наборы из муки, сахара, растительного масла, чая и кондитерских изделий.

«Мы ставим в первую очередь перед собой задачу — окружить семьи мобилизованных заботой и вниманием. Всё, что в наших силах, будет направлено на их поддержку», — отметили в региональном отделении «ЕР».