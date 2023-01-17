Единороссы Ингушетии оказывают поддержку семьям военных, участвующих в СВО
Единоросс Ибрагим Картоев совместно с начальником партийного строительства РИК партии Адамом Дахкильговым навестил семьи бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте республики, партийцы вручили семьям, проживающим в сельских поселениях Сурхахи и Яндаре, продуктовые наборы, состоящие из муки, сахара, растительного масла, чая и конфет. «Мы стараемся окружить семьи наших бойцов вниманием и заботой», — подчеркнул Ибрагим Картоев.