Фотовыставка

Единороссы Ингушетии организовали в Магасе фотовыставку «Мы вместе»

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В течение двух недель в Центре культурного развития столицы Ингушетии будет работать фотовыставка, посвященная годовщине присоединения новых регионов России

Отмечается, что год назад, 30 сентября, Президент Владимир Путин, по итогам референдумов, проходивших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, подписал договоры с руководителями этих регионов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в открытии выставки приняли участие депутаты республиканского парламента и муниципальных образований региона, представители органов государственной власти и управления, общественные и религиозные деятели, молодогвардейцы, а также простые горожане.

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