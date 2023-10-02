Единороссы Ингушетии организовали в Магасе фотовыставку «Мы вместе»

Отмечается, что год назад, 30 сентября, Президент Владимир Путин, по итогам референдумов, проходивших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, подписал договоры с руководителями этих регионов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в открытии выставки приняли участие депутаты республиканского парламента и муниципальных образований региона, представители органов государственной власти и управления, общественные и религиозные деятели, молодогвардейцы, а также простые горожане.