Единороссы Ингушетии отправили гуманитарный груз в Сирию

В состав груза вошли предметы первой необходимости. Это прежде всего зимняя одежда и обувь, теплые одеяла, матрасы, подгузники для детей, а также спасательное оборудование. В формировании и отправке груза активное участие приняли депутаты фракции партии в парламенте республики, руководитель РИК ИРО «Единой России» Ибрагим Картоев, волонтеры «Молодой гвардии».

«Мы не можем остаться в стороне от беды, которая пришла в эту страну. Несчастье усугубилось холодной погодой, которая стоит сейчас в Сирии, там бушуют метели», — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель руководителя фракции «ЕР» в Народном собрании республики Мухажир Евлоев.

Напомним, что, по последним данным, стихийное бедствие унесло жизни около семи тысяч сирийцев, разрушены тысячи домов.