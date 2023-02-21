Единороссы Ингушетии передали продукты семьям военнослужащих, участвующих в СВО

Руководитель Ингушского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев совместно с начальником партийного строительства Адамом Дахкильговым передали в г. Сунжу продукты питания семьям военнослужащих, участвующих в СВО.

Как сообщили в реготделении партии, продуктовая помощь включала в себя муку, сахар, растительное масло, чай и рис.

«Мы стараемся объединить усилия и сделать так, чтобы семьи наших бойцов были окружены вниманием и заботой», — подчеркнул Ибрагим Картоев.