«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии передали продукты семьям военнослужащих, участвующих в СВО

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Руководитель Ингушского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев совместно с начальником партийного строительства Адамом Дахкильговым передали в г. Сунжу продукты питания семьям военнослужащих, участвующих в СВО.

Как сообщили в реготделении партии, продуктовая помощь включала в себя муку, сахар, растительное масло, чай и рис.

«Мы стараемся объединить усилия и сделать так, чтобы семьи наших бойцов были окружены вниманием и заботой», — подчеркнул Ибрагим Картоев.

 

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