«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии подарили военкомату новую оргтехнику

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Глава фракции «Единой России» в Народном собрании республики Магомет Алисханов совместно с депутатами Ахмедом Дидиговым, Мухажиром Евлоевым, Бадрудином Олиговым, руководителем регионального исполнительного комитета партии Ибрагимом Картоевым посетили военный комиссариат.

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ингушского отделения ВПП.

«Партийцы пообщались с коллективом военкомата и передали им пять компьютеров, оснащённых всем необходимым, а также пять современных принтеров», — сообщил представитель ИРО.

Как отметил Алисханов, депутатский корпус в лице членов фракции готов и в дальнейшем оказывать военному комиссариату любую необходимую поддержку.

Сотрудники республиканского военкомата поблагодарили парламентария за новую оргтехнику.

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