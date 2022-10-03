Единороссы Ингушетии подарили военкомату новую оргтехнику

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ингушского отделения ВПП.

«Партийцы пообщались с коллективом военкомата и передали им пять компьютеров, оснащённых всем необходимым, а также пять современных принтеров», — сообщил представитель ИРО.

Как отметил Алисханов, депутатский корпус в лице членов фракции готов и в дальнейшем оказывать военному комиссариату любую необходимую поддержку.

Сотрудники республиканского военкомата поблагодарили парламентария за новую оргтехнику.