Единороссы Ингушетии поддерживают поправки по защите боевых выплат военнослужащим

«Считаю, что решение по защите выплат военнослужащим от списания за долги очень важное и необходимое. Сегодня наши бойцы, рискуя своими жизнями защищают интересы своей страны. Мы в долгу перед их отвагой и мужеством, и поэтому наш долг — проявить заботу о них и их семьях. Необходимо предоставить им все возможные меры поддержки, причем на всех уровнях, а также защитить их от возможных посягательств со стороны», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета ИРО «Единой России» Ибрагим Картоев.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак напомнил, что сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства.

«Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», — отметил он.

Также Турчак сообщил, что «Единая Россия» готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство.

25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике Президент Владимир Путин поддержал инициативу партии.