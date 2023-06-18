Единороссы Ингушетии поздравили медицинских работников с праздником

«От вас, во многом зависит сохранение здоровья, а часто и жизни людей, поэтому так важны ваши знания, компетенции, навыки, ваше стремление повышать квалификацию, быть профессиональным, однако не менее значимо ваше сердечное, внимательное отношение к пациентам. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю успехов в вашей нелегкой работе», — отметил Юсуп Богатырев, секретарь местного отделения партии в городе Назрани.

К поздравлениям присоединился представитель «Единой России» в Малгобеке Усман Евлоев. «Труд медработников — высокое служение на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет величайшие ценности, дарованные человеку, — жизнь и здоровье», — сказал он.

В свою очередь, секретарь местного отделения в Карабулаке Яхья Боков подчеркнул, что этот праздник по праву можно считать днем всенародного признания благородного труда врачей, медицинских сестер, всех работников здравоохранения, кто сердцем чувствует боль и страдания людей и помогает сохранить самое дорогое — это здоровье.

«Человеколюбие, самоотверженность, высокая ответственность — черты характера, которые ежедневно проявляются в работе людей самой гуманной профессии», — добавил Боков, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника, который был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».