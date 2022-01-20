Поздравление

Единороссы Ингушетии поздравили с днем рождения Героя труда России Марем Богатыреву

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Единороссы Ингушетии поздравили с днем рождения Героя труда России Марем Богатыреву, которая проработала дояркой более 45 лет.

Как сообщает пресс-служба парламента республики, по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова и председателя Народного собрания Магомета Тумгоева, Героя труда навестили руководитель администрации Главы и правительства региона Джамбулат Оздоев, вице-спикер НС Аза Хашиева, руководитель региональной приемной партии «Единая Россия» Магомед Дарсигов, зампред комитета по образованию, культуре и информационной политике Батыр Хамхоев.

«Вы являетесь нашим народным достоянием. Ваша жизнь — это пример высокого патриотизма, профессионализма и гражданственности, пример подражания как для молодежи, так и для всех нас. Сохраняя заложенные, в том числе и вами, лучшие традиции, работая все вместе, мы сможем добиться еще больших успехов в развитии сельского хозяйства и всей Республики Ингушетия. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни», — с теплыми пожеланиями обратилась к имениннице Хашиева.

Богатырева поблагодарила гостей за визит и внимание.

Напомним, Марем Камбулатовна Богатырева, мать шестерых детей, в 13 лет, после окончания восьмилетней школы, пошла работать на ферму. В возрасте 19 лет стала ударником коммунистического труда, а позже и лидером социалистического соревнования.

Указом Президента Владимира Путина от 28 апреля 2015 года за особые трудовые заслуги перед государством и народом ей присвоено звание Героя труда Российской Федерации с вручением знака особого отличия — золотой медали.

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