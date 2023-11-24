«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии принимают участие в партийной акции «Коробка храбрости»

0

В Ингушетии, как и по всей России, проводится благотворительная акция «Коробка храбрости», инициированная партией «Единая Россия».

Отмечается, что любой желающий может присоединиться к этой акции и сделать доброе дело — передать детям, проходящим сложное лечение в медицинских учреждениях, подарок — игрушки, канцелярские принадлежности, книжки.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, к акции присоединились заместитель секретаря Ингушского РО по агитационно-пропагандистской работе, депутат местного парламента Мустафа Цуров, председатель и сопредседатель регионального совета сторонников «Единой России» Магомед Бекмурзиев и Мадина Ганижева.

«В регионе специальные боксы акции находятся на базе исполкома партии в г. Магасе, на улице Зязикова, 8. Собранные подарки в этот раз были переданы детям, находящимся на лечении в реабилитационном центре столицы республики и в коррекционной школе-интернате в с. п. Нижние Ачалуки», — отметили единороссы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский спортсмен Али Шакриев завоевал золото на всероссийских соревнованиях в Грозном
В столице Ингушетии медики провели акцию «Поезд здоровья»
В горной Ингушетии обнаружены древние строения
Героем новой рубрики Минобразования Ингушетии стал учитель Курейш Гагиев
Премьер-министр Ингушетии удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Жительница Ингушетии потеряла 117 тыс. рублей при покупке смартфона
Краеведческий музей республики приглашает на выставку «Ингушетия — Токмак»
В парламенте Ингушетии чествовали чемпиона мира по боевому сабо Рустами Талдиева
Глава Ингушетии призвал молодых людей принять участие в туристическом конкурсе
Тираж книги Джабраила Чахкиева «Древности горной Ингушетии» будет увеличен
В Ингушетии перевыполнили план по расселению из аварийного жилья

Главное

Яндекс.Метрика

 