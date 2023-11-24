Единороссы Ингушетии принимают участие в партийной акции «Коробка храбрости»

Отмечается, что любой желающий может присоединиться к этой акции и сделать доброе дело — передать детям, проходящим сложное лечение в медицинских учреждениях, подарок — игрушки, канцелярские принадлежности, книжки.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, к акции присоединились заместитель секретаря Ингушского РО по агитационно-пропагандистской работе, депутат местного парламента Мустафа Цуров, председатель и сопредседатель регионального совета сторонников «Единой России» Магомед Бекмурзиев и Мадина Ганижева.

«В регионе специальные боксы акции находятся на базе исполкома партии в г. Магасе, на улице Зязикова, 8. Собранные подарки в этот раз были переданы детям, находящимся на лечении в реабилитационном центре столицы республики и в коррекционной школе-интернате в с. п. Нижние Ачалуки», — отметили единороссы.