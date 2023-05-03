Единороссы Ингушетии приняли участие в донорской акции
Активисты-единороссы Назрановского района, городов Назрани и Карабулака совместно с волонтерами «Молодой гвардии Единой России» приняли активное участие в донорской акции.
В Республиканской станции переливания крови в Назрани партийцы прошли предварительный медицинский осмотр и заполнили анкеты о самочувствии. Отмечается, что добровольцы сдали более 10 литров крови для участников СВО, проходящих лечение и реабилитацию в военных госпиталях.
«Я много лет являюсь донором. Считаю, что очень полезно принимать участие в таких акциях. Сама процедура занимает совсем немного времени, а потеря пары сотен миллилитров крови не навредит здоровью донора — при этом мы можем спасти чью-то жизнь», — отметил секретарь назрановского отделения партии Юсуп Богатырев.