Единороссы Ингушетии приняли участие в конференции «НКО о важном: донорство крови и костного мозга»

Мероприятие для врачей, специалистов НКО, волонтеров и всех, кому интересны вопросы донорства, организовал региональный благотворительный фонд «Клуб добрых людей» (КДЛ).

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», в конференции приняли участие депутат городского совета города Магас Индира Матиева, депутат городского совета Назрани Роза Мальсагова, член партии «ЕР» Зарема Часыгова.

Напомним, ежегодно в России выявляют тысячи людей, страдающих заболеваниями крови. Помочь им порой может только пересадка костного мозга или стволовых клеток. Однако стать донором для заболевшего может не каждый человек, по статистике, подходит один из десяти тысяч.