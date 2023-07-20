Мониторинг

Единороссы Ингушетии приняли участие в мониторинге улиц, реконструированных по Народной программе

0

Депутаты городского совета Карабулака от «Единой России» Ахмед Евлоев, Магомед Бадиев и Хусейн Амаков приняли участие в мониторинге улиц, реконструированных в рамках Народной программы партии.

Они посетили улицы Промысловая и Фрунзе, на которых были проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

По словам участников «Партийного десанта», работы проведены качественно, сообщили в региональном отделении ЕР. По итогам мониторинга его участники провели «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы на территории города.

Напомним, в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии досрочно реконструировали 28 км дорог в 2023 году
Ингушские школьники стали призерами межрегиональных соревнований «Школа безопасности — 2023»
УПЧ в Ингушетии и руководитель УФССП по региону проведут совместный прием граждан
Из-за прорыва ветхой трубы часть жителей Назрани осталась без воды
Ингушская делегация приняла участие в слете проекта Движения первых «Хранители истории»
Единственный в Ингушетии черешневый сад увеличил урожай на 50%
В городе Сунжа Ингушетии отключили газ из-за утечки на трубопроводе
В Ингушетии за нарушение ПДД арестовали водителя и пассажира иномарки
В Сунже Ингушетии пройдут соревнования по стрельбе из лука
В Ингушетии на 45% увеличилась раскрываемость особо тяжких преступлений
В Северо-Кавказстате рассказали о ходе сева яровых культур в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 