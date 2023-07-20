Единороссы Ингушетии приняли участие в мониторинге улиц, реконструированных по Народной программе

Они посетили улицы Промысловая и Фрунзе, на которых были проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня, нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

По словам участников «Партийного десанта», работы проведены качественно, сообщили в региональном отделении ЕР. По итогам мониторинга его участники провели «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы на территории города.

Напомним, в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.